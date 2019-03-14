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Boşanma oranlarında büyük artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesi’nde 2., Türkiye genelinde 12.

Boşanma oranlarında büyük artış

Boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesi’nde 2., Türkiye genelinde 12. il olan Manisa’da 2018 yılında 2 bin 683 çiftin boşandığı açıklandı. 2017 yılına göre boşanma oranlarında ülke genelinde yüzde 10,9’luk artış yaşanırken Manisa’da bu oran yüzde 21,8’e çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2018 yılı boşanma istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre 2018 yılında bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 10,9’luk bir artış yaşanırken 142 bin 448 çiftin boşandığı öğrenildi. 2017 yılında ülke genelinde boşanan çift sayısının ise 128 bin 411 olduğu hatırlatıldı.
TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Türkiye’de 2018 yılı içinde boşanma sayısının en yüksek olduğu ilk 5 ilin sırasıyla 30 bin 336 çiftle İstanbul, 11 bin 994 çiftle İzmir, 11 bin 696 çiftle Ankara, 6 bin 454 çiftle Antalya ve 5 bin 725 çiftle Bursa olduğunu açıkladı. Akyol, en düşük boşanma oranlarının ise sırasıyla 45 çiftle Hakkari, 46 çiftle Bayburt, 64 çiftle Ardahan, 87 çiftle Gümüşhane ve 103 çiftle Siirt olduğunu belirtti.
Ege Bölgesi illeri arasında 2018 yılında en çok boşanma oranın 11 bin 994 çift ile İzmir’de gerçekleştiğini dile getiren Akyol, en az boşanmanın ise 777 çiftle Uşak ilinde gerçekleştiğini kaydetti.
Manisa’da boşanma sayısının 2017 yılında 2 bin 202 iken, 2018 yılında yüzde 21,8 artarak 2 bin 683 olduğunu dile getiren Akyol, Manisa’nın, boşanma sayısı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesi’nde 2., Türkiye genelinde ise 12. il durumunda olduğunun altını çizdi.

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