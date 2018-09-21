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Boşanma sonrası sil baştan... Evini değiştiriyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Beykoz’daki lüks villasına haciz geldikten sonra Okan Kurt’tan boşanan Demet Akalın’ın Beykoz Konakları’nda kiralık ev aradığı öğrenildi.

Eski eşinin piyasaya olan borçlarından dolayı Akalın’ın 18 milyon TL’ye kredi çekerek aldığı Beykoz Acarkent’teki evine haciz gelmiş ve villada bulunan çok sayıda eşya alınmıştı.

Demet Akalın evini değiştiriyor!

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Demet Akalın iddialara teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi.
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Akalın "Asla öyle bir şey yok. Allah bu iddiaları ortaya atanlara akıl fikir versin. Okan ile boşandıktan sonra hiç görüşmedik" dedi.
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"Hacizle alınan eşyalarımı geri aldık. Bir kaç güne gelecekler. Okan evdeki eşyalarını çoktan aldı. Çöpü bile yok. Artık tek bağımız Hira. Onun için de dadısıyla iletişime geçiyor. Beni aramıyor. "
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Demet Akalın bu eve 18 milyon TL ödemişti...
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2 hafta önce Kurt ailesinin borçları nedeniyle eşyaları haczedilen Demet Akalın bir de müjde verdi...
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" Aranızdaki aşk bitti mi" sorusuna Demet Akalın " Biten bir şey için artık konuşmayacağım." şeklinde konuştu.
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