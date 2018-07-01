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Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Emina Jahovic, 2008'de evlendiği Mustafa Sandal'dan oğulları Yaman ve Yavuz'a rağmen üç hafta önce boşanmıştı. Emina şimdi çocuklarıyla tatilde

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Çocuklarıyla Göcek'teki teknelerinde tatil yapan Emina Jahovic, psikoloji dergisi 'Psychologies'in çıkardığı 'Gerçek Özgüven: Küçük Hissetmeyi Bırakın ve Cesur Hissetmeye Başlayın' kitabını elinden düşürmedi.

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'BOŞANMAK ÖLÜM'

Kitap, özgüven sahibi olmak için ipuçları, teknikler ve tavsiyeler içeriyor.

Emina Jahovic ayrılığın ardından şu açıklamayı yapmıştı: ''Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. 2 yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım.''

Yakınlarının söylediğine göre, Emina kötü günleri atlatmak için psikoloğa da gidecek. (POSTA)

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic mustafa sandal

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