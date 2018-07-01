Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Çocuklarıyla Göcek'teki teknelerinde tatil yapan Emina Jahovic, psikoloji dergisi 'Psychologies'in çıkardığı 'Gerçek Özgüven: Küçük Hissetmeyi Bırakın ve Cesur Hissetmeye Başlayın' kitabını elinden düşürmedi.

'BOŞANMAK ÖLÜM'

Kitap, özgüven sahibi olmak için ipuçları, teknikler ve tavsiyeler içeriyor.

Emina Jahovic ayrılığın ardından şu açıklamayı yapmıştı: ''Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. 2 yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım.''

Yakınlarının söylediğine göre, Emina kötü günleri atlatmak için psikoloğa da gidecek. (POSTA)

