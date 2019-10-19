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Boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Ümran K.

Boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorum

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Ümran K. (30), boşanma davası açtığı eşi Ali Göksel K.'den (40), 6 yıldır şiddet gördüğünü, bıçaklandığını, 18 kez koruma kararı aldırmasına rağmen eşinin sürekli kapısına tüfekle geldiğini öne sürüp, "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Başvurmadığım kapı kalmadı. Eşim kapıya tüfekle ateş edip, kırdığı için cezaevine girdi, sonrasında tahliye oldu. Beni öldürmesi ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum" dedi.
Serinhisar'da 12 yıl önce boyacı ustası Ali Göksel K. ile evlenen, birlikteliğinden 3 çocuğu olan ev kadını Ümran K.'nin hayatı, son 6 yıldır kabusa döndü. Eşinin sürekli alkollü gelip, kendisini çeşitli bahanelerle dövdüğünü hatta bacağından bıçakladığını söyleyen Ümran K., çareyi çocuklarını da alıp, 1 yıl önce, il merkezinde yaşayan annesinin yanına kaçmakta buldu. 6 ay öncede eşinden boşanmak için dava açan Ümran K., geçen Haziran ayında, yanında kaldığı annesinin evine elinde pompalı tüfekle gelen eşinin kapıya ateş ettiğini, kapıyı kırdığını, o anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildiğini belirtti. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan eşinin tutuklandığını, bugüne kadar 18 kez koruma kararı aldırdığını ancak yaşadığı kabusun bir türlü bitmediğini belirtti. Ümran K., Ali Göksel K.'nin dün cezaevinden tahliye edildiğini, korkusunun arttığını, tekrar koruma kararı aldırdığını kaydetti.
'6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM'
Başvurmadığı kurum kalmadığını, çaresiz olduğunu, öldürülmekten korktuğunu söyleyen Ümran K., "6 yıldır şiddet görüyorum. Bunun içinde bıçakla yaralama da mevcut. Bununla ilgili darp raporlarımı aldım. Gerekli delilleri mahkemeye sunduğumda, 7 ay 15 gün gibi komik bir ceza aldı. Sonra ceza temyize gitti. O süreçte tutuklanmamıştı. Temyizden ise, hapis cezası kaldırıldı 3 yıl sonra kamu hizmeti cezası geldi. Sonrasında dayanamayıp annemin evine sığındım. Koruma kararım olmasına rağmen defalarca kez annemin evine de geldi. Bunlarla ilgili ses kayıt ve görüntülerini mahkemeye verdim. 3 ay önce ise pompalı tüfekle ateş ederek kapımızı kırdı gitti. O sırada 3 çocuğum ve ben tesadüf eseri evde yoktuk. Şikayet ettik ve sonrasında tutuklandı. Son olarak mahkemede, iyi hali gerekçe gösterilerek adli denetimli serbest bırakıldı" dedi.
'SONUM EMİNE BULUT GİBİ OLACAK DİYE KORKUYORUM'
Eşinin tutuklu kaldığı sürece ölüm korkusu yaşamadığını ancak tahliye olmasıyla bu korkuya tekrar kapıldığını belirten Karaosmanoğlu, "Sürekli kadın cinayetleri var. Ben de Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın da can güvenliği yok. Bu yaşadıklarımdan dolayı adalete güvenmesem de maalesef tek sığınacağım yer, adliye kaldı. Can güvenliğim olmadığı için adliyeye sığındım. Başvurmadığım yer ve makam kalmadı. Başka gidecek yerim yok. Benim sonum da Emine Bulut gibi olacak diye korkuyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ne zaman gelip beni öldürecek diye beklemek istemiyorum. Bu çok kötü bir şey. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum. Koruma kararı işimize yaramıyor. 18 kez koruma kararını ihlalden şikayette bulundum. Ancak bir sonuç alamadım" dedi.

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Boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorumBoşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorumBoşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorumBoşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın: Ölmek istemiyorum

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