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Boşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, boşanmak istediğini söylediği eşi R.G.

Boşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, boşanmak istediğini söylediği eşi R.G. tarafından kolu kırılan ve başına 50 dikiş atılan 2 çocuk annesi M.G., adliyede suç duyurusunda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Ağustos günü, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Pazarda balıkçılık yapan R.G., 6 yıllık eşi M.G. ile birlikte Antalya- Kemer yolundaki balıkçı barınağına parasını almak için geldi. Burada işini halleden R.G., eşi M.G. ile beraber alkol alıp, sohbet etti. Eşinden 3 yıldır şiddet gördüğünü öne süren M.G., iddiaya göre, dönüş yolunda boşanmak istediğini söylediği R.G. ile tartıştı. Yoldaki tartışmalarını anlatan M.G., eşinin kendisini aniden yere fırlattığını öne sürerek, şunları söyledi:
"Bir anda kolumdan tutup, yere düşürdü. Başımı defalarca taşa vurdu. Gözüm kör olmasın, diye yüzümü korumaya çalışırken, sağ kolum ve elimi kırdı. Vücudumun her tarafında morluklar var. Beni çevredeki belediye işçileri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldığımda kendimde değildim. Başıma 50 dikiş atıldı."
Hastanede ancak 1 gün durabildiğini kaydeden M.G., “Doktorlar karşı çıkmasına rağmen bir an önce boşanmak için ağrılarıma rağmen adliyeye geldim. Daha önce de eşimin şiddetine maruz kalmıştım. En son aile mahkemesince 3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Şimdi de şikayetçi oldum. Bu kabusun bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.
'ÇOCUKLARIM YURDA YERLEŞTİRİLDİ'
Gördüğü şiddet nedeniyle aile düzenlerinin bozulduğunu aktaran M.G., "Biri 6, diğeri 3 yaşında 2 çocuğum var. Aile içi şiddet olayları ve aile birliğimiz bozulduğu için çocuklarım devlet tarafından yurda yerleştirildi. Bundan sonra sadece çocuklarım için yaşamak istiyorum. Boşandıktan sonra bir işe girip çocuklarımı yeniden yanıma alacağım" diye konuştu.
Kadına şiddet olaylarına da tepki göösteren M.G., "Herkes yaptığından utansın" dedi. Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken M.G., savcıya ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.G. ise ifadesinde, eşini kendisine küfrettiği için darbettiğini öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Boşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldıBoşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldıBoşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldıBoşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldı

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