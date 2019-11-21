Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi: 'Bu yara kapanacak bir yara değil'

UYARI: Bu haberdeki bazı ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz. Mersin'de bir bankada çalışan 34 yaşındaki Cemile Ertürkoğlu, boşanmak istediği eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından 28 Kasım 2018'de boğazı kesilerek öldürüldü. Cemile Ertürkoğlu, dört yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın da uzaktan akrabasıydı. Mustafa Ertürkoğlu cinayeti tüm detaylarıyla itiraf ettiği ifadesinde eşinin ilk önce boğazını, ardından uzuvlarını kestiğini ve 'cesetten kurtulmak için' satın aldığı kıyma makinesiyle parçalayıp şehrin farklı bölgelerindeki çöp konteynırlarına attığını söyledi. Ertürkoğlu'nun ifadesine göre beş yaşındaki oğulları da bu sırada evdeydi ve odasında uyuyordu. Ertürkoğlu, ertesi gün saat 17:47 sıralarında karakola giderek öldürdüğü eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulundu, eşinin kendisinden boşanmak istediği için evi terketmiş olabileceğini ifade etti. Mustafa Ertürkoğlu'nun kayıp başvurusunda bulunduğu sırada karakola gelen abi Cem Aslan, kız kardeşinin kendisine haber vermeden -cep telefonunu ve çantasını da evde bırakarak- evi terketmiş olamayacağını söyleyerek ısrar etti.

Mustafa Ertürkoğlu'nun bu sırada abi Cem Aslan'a "Cemile eve gelmeyince stresten evi temizledim, battaniyeleri çamaşırları yıkadım" gibi şüpheli ifadeler kullanması üzerine abi Cem Aslan, çiftin kaldığı evde inceleme yapılmasını talep etti. Dosyaya cinayet büronun dahil olmasıyla savcılıktan evi arama izni çıktı ve inceleme yapan ekipler, duvarlarda ve halıda Cemile Ertürkoğlu'nun kanı olduğunu tespit etti. Avukat Burcu Düzen, Ertürkoğlu'nun ifadesinde son derece soğukkanlı bir şekilde tüm detayları anlattığını ve ceset parçalarını nereye attığı ve gömdüğünü tarif ettiğini söylüyor: "Cinayeti işlerken kullandığı yöntemleri ve sonrasını detaylı bir şekilde, 'Cesetten kurtulmak istedim' diyerek anlattı. Her yönüyle planlanmış ve tasarlanmış bir cinayet. Ekim ayının başlarındaki bir sosyal medya paylaşımında, 'Ya o gidecek bu dünyadan ya ben' diyor." 'Çocuğuma dokunma, öldürüyorsan beni öldür' BBC Türkçe'ye konuşan abi Cem Aslan ve eşi Ayşe Aslan, Mustafa Ertürkoğlu'nun yıldan yıla artan kumar borçları yüzünden evliliğin sorunlu ilerlediğini ve Cemile'nin artık boşanmaya karar verdiğini anlatıyor.

Aile, Mustafa Ertürkoğlu'nun kumar borçları yüzünden tefecilerin öldürülmeden iki gün önce Cemile'nin çalıştığı bankaya geldiğini söylüyor: "İkisi de çalışmasına rağmen geçim sıkıntısına düştüler. Mustafa sürekli olarak borçlarıyla ilgili yalan söyledi. İnternetten yasa dışı kumar oynuyordu. Borçlarını sürekli biz kapattık ama yeni borçlar eklenmeye devam etti." "En son tefeciler kız kardeşimin iş yerini bastı, neredeyse işinden olacaktı. Ekonomik sorunlar kız kardeşimin dayanamayacağı hale geldi ve boşanacağını söyledi. Biz de bu kararını sonuna kadar desteklemiştik." Cemile Ertürkoğlu'nun görümcesi ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ayşe Aslan ise, Cemile'nin kocası tarafından beş yaşındaki çocuklarına zarar vermekle tehdit edildiğini anlatıyor: "Cemile boşanmak istediğini söylediğinde kocası 'Benim daha 18 ay borcum var, bu borcu öde, ondan sonra ayrılalım' demiş. Yoksa çocuğa zarar vermekle tehdit ediyormuş." "Bir keresinde çocuğun boğazına bıçak dayamış ve 'öldürürüm' demiş. Bunları olay olduktan sonra bankadaki bir arkadaşından öğrendim. Cemile de 'Çocuğa dokunma, ne yapacaksan bana yap' demiş."

"Zaten yeğenim de bir gün oyun oynarken aniden durup bu olayı anlattı: 'Bir gün ben böyle oyun oynarken içeriden annemle babamın sesi geldi. Babam, 'Çocuğu öldürürüm' diye bağırdı, annem de 'Ona dokunma, öldürüyorsan beni öldür' dedi." Aile, evliliklerinin başından bu yana Mustafa Ertürkoğlu'nun yüzbinlerce lira kumar borcu olduğunu ifade ediyor. 'Sürekli saplantılı davranışlar içerisindeydi' Mustafa Ertürkoğlu'nun dönem dönem artan saplantılı davranışları olduğunu söyleyen aile, çoğu zaman kıskançlık bahanesiyle eşi üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını ifade ediyor. Abi Cem Aslan Mustafa Ertürkoğlu için, "Kız kardeşimin yolda yürürken selam verdiği ya da kendisine bakan her erkekle onu aldattığını düşünüyordu" diyor. Aslan, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için ifadesinde kız kardeşine iftira attığını söylüyor: "Kız kardeşimin kendisini aldatması söz konusu değildi. İfadesinde, kız kardeşimin ilişkisi olduğunu iddia ettiği 13 erkeğin ismini verdi. İçlerinden 9'u kardeşimi tanımıyordu bile. Biri de bankadan müşterisiydi, sadece bir kez telefonla konuşmuşlar."

Ayşe Aslan ise Mustafa Ertürkoğlu'nun evlilikleri boyunca Cemile'nin eğitimi ve kültürü karşısında 'eziklik hissettiğini' ve sürekli çeşitli saplantılar içerisinde olduğunu anlatıyor: "Cemile'nin karşısında sürekli kendisini ezdi. Görgüsü, eğitimi ve kültürü Cemile'ye uymuyordu, bunu biliyordu. Kendisi lise mezunuydu. 'Sen beni hor görüyorsun' psikolojisindeydi ama Cemile asla bunu yapmazdı. Bu yüzden sürekli aldatıldığı saplantısı içerisindeydi. İşteki başarısını taşıyamıyordu, sürekli etrafından kıskandı. Onun istediği, Cemile'yi içeriye kapatmaktı." "Cemile artık o kişiyle isteyerek birlikte olmuyordu, kendisine dokunmasından rahatsız oluyordu. 2017 başlarında yine Cemile boşanmak istediğinde kendisine zorla sahip olup hamile bırakmıştı ama bebek karnında öldü. Son dönemde yine kendisiyle birlikte olsun diye zorla darp ediyormuş. İş arkadaşının söylediğine göre Cemile'nin ayak bileklerinde, yüzünde morluklar oluyormuş." "Öldürürken Cemile'nin saçlarını da kazımış. O saçlara kendisi dokunamadığı için, o vücuda dokunamadığı için yaptı bunların hepsini. Kimse dokunamasın diye. Zaten ne zaman ayrılık gündeme gelse Cemile'ye 'Sen yeniden evlenirsin' diyordu."