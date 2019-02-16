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Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşinin ‘gel eşyalarını al’ sözüyle evine giden kadın, silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşinin ‘gel eşyalarını al’ sözüyle evine giden kadın, silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Boşanmak istemeyen kocasının çıkan tartışmada evin içerisinde kendisine silahla br el ateş ettiği ileri süren kadın, eşine göz yaşartıcı sprey sıkarak evden kaçtı.
Polisi alarma geçiren olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce M. S. İle evlenen M. S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi. Bir gün öncekız kardeşinin yanına giden M. S.’yi öğlen saatlerinde kocası eşyalarını alması konusunda evine davet etti. Ablasıyla birlikte eve gelen kadın, bir süre sonra eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, kadının kocası, ‘Öldüreceğim seni, ’ diyerek silahı ateşledi. Kurşun duvara isabet ederken, sesi duyan M. S.’nin ablası eli silahlı kocayı tutmaya çalıştı. Bu sırada M. S. ise çantasından çıkardığı göz yaşartıcı spreyi eşinin yüzüne sıkarak ablasıyla birlikte evden kaçtı.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polis, silah sıktığı iddia edilen M. S.’yi bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın hemen ardından M.S.’nin siteden uzaklaştığını belirledi. Evin içerisine çilingir yardımıyla girildi, yerde boş kovan ve duvarda delik tespit edildi.
İfadesi alınan kadının oldukça korktuğu gözlenirken, polisin M. S.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı
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