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Boşanmak istediği eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

İzmir’de kendisinden boşanmak isteyen ve evi terk eden karısına tabancayla peş peşe ateş eden adamın silahı tutukluk yapınca genç kadın şans eseri hayatta kaldı.İzmir’in Konak ilçesinde 30 Mayıs’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Mutlu Bilvar (26), 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar’dan (29) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi.

İzmir’de kendisinden boşanmak isteyen ve evi terk eden karısına tabancayla peş peşe ateş eden adamın silahı tutukluk yapınca genç kadın şans eseri hayatta kaldı.
İzmir’in Konak ilçesinde 30 Mayıs’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Mutlu Bilvar (26), 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar’dan (29) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Boşanmak istemeyen eşinin yeniden şiddet uygulaması nedeniyle genç kadın da evi terk ederek, Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan akrabalarının yanına gitti.
Bir süre Didim’de kaldıktan sonra İzmir’e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti. Eşinin kaldığı eve giden Doğukan Bilvar, “Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?” diyerek, yanında getirdiği tabancayla Mutlu Bilvar’a peş peşe ateş etti. Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalışırken, Doğukan Bilvar’ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Şans eseri hayatta kalan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. Ölümden dönen Mutlu Bilvar’ın dayısı O.A. da ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çocukları da ölümden dönmüş
Ayaklarından yara alan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun annelerinin yanında olduğu ve kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldukları da ortaya çıktı.
Olayı görenlerin ifadesine başvuran ve olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, kaçan kocayı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan Bilvar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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