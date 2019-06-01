Boşanmak istediği eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

İzmir’de kendisinden boşanmak isteyen ve evi terk eden karısına tabancayla peş peşe ateş eden adamın silahı tutukluk yapınca genç kadın şans eseri hayatta kaldı.

İzmir’in Konak ilçesinde 30 Mayıs’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Mutlu Bilvar (26), 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar’dan (29) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Boşanmak istemeyen eşinin yeniden şiddet uygulaması nedeniyle genç kadın da evi terk ederek, Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan akrabalarının yanına gitti.

Bir süre Didim’de kaldıktan sonra İzmir’e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti. Eşinin kaldığı eve giden Doğukan Bilvar, “Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?” diyerek, yanında getirdiği tabancayla Mutlu Bilvar’a peş peşe ateş etti. Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalışırken, Doğukan Bilvar’ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Şans eseri hayatta kalan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. Ölümden dönen Mutlu Bilvar’ın dayısı O.A. da ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.