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Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini benzin dökerek ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

ADANA'da Nurşen B.(28), boşanmayı kabul etmeyen eşi Sefa B.'nin (56) işyerini, benzin dökerek ateşe verdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Nurşen B.(28), boşanmayı kabul etmeyen eşi Sefa B.'nin (56) işyerini, benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre, Nurşen B., dün öğle saatlerinde elinde bir bidon benzin ile boşanmak istediği eşi Sefa B.'nin, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan, demir profil üretimi yapan işyerine geldi. Nurşen B., iş yerini benzini döküp, ateşe verdi ardından da kaçtı. Alevlere işçiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisin yakalayarak gözaltına aldığı Nurşen B. ifadesinde eşiyle 9 yıl önce evlendiklerini ve 3 çocukları olduğunu anlatarak, "Eşimden boşanmak istiyorum. Ancak kendisi mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmedi. Aramızda bu nedenle sıkıntı oldu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi. Sefa B.'nin şikayetçi olmadığı Nurşen B. serbest bırakıldı.

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