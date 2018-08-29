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Boşanmak isteyen eşe taşla darp

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Antalya'da, boşanmak isteyen eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı - Melike G: - "Eşim beni tuttu ve eline aldığı büyük bir taşla başıma vurdu. Yere düştükten sonra 15-20 defa daha vurmaya devam etti. Gözüm kör olmasın diye yüzümü korumaya çalışırken sağ elim de parçalandı" - "Doktorların karşı çıkmasına rağmen bir an önce boşanmak için ağrılarıma rağmen adliyeye geldim, eşimden şikayetçi oldum. Bu kabusun en erken şekilde bitmesini istiyorum"

Antalya'da, boşanmak isteyen eşini taşla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, balıkçılık yapan R.G. (30) ile ev hanımı Melike G. (25), aralarındaki sorunu konuşmak üzere Kemer yolundaki balıkçı barınağına gitti. Burada, çift arasında tartışma yaşandı.

Kayalık alandan yola doğru yürürlerken kocasının eline aldığı taşla başına vurarak darp ettiği kadının yardımına, olayı gören belediye işçileri koştu.

Başı kan içindeki kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, R.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Antalya Adliyesine giderek şikayette bulunan Melike G, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kocasıyla Antalya-Kemer yolundaki balıkçı barınağına gittiklerini belirten Melike G, boşanmaktan başka yol olmadığını söyleyince tartışmaya başladıklarını aktardı. Bu sırada kayalıklardan yola doğru çıkarlarken sendelediği için kocasının kendisini tutmaya çalıştığını zannettiğini ifade eden Melike G, "Eşim beni tuttu ve eline aldığı büyük bir taşla başıma vurdu. Yere düştükten sonra 15-20 defa daha vurmaya devam etti. Gözüm kör olmasın diye yüzümü korumaya çalışırken sağ elim de parçalandı." dedi.

Yakındaki belediye işçilerinin olaya müdahale ettiğini anlatan Melike G, her tarafı kanlar içinde ambulansa bindirildiğini ve bilincini kaybettiği için sonrasını hatırlamadığını dile getirdi.

Hastanede başının 10 ayrı yerine 50 dikiş atıldığını, işaret ve başparmağında kırık ve vücudunun birçok yerinde doku zedelenmeleri tespit edildiğini belirten Melike G, şöyle devam etti:

"Hastanede ancak bir gün durabildim. Doktorların karşı çıkmasına rağmen bir an önce boşanmak için ağrılarıma rağmen Adliyeye geldim, eşimden şikayetçi oldum. Bu kabusun en erken şekilde bitmesini istiyorum."

Melike G, daha önce de defalarca şiddetine maruz kaldığı eşine en son aile mahkemesince 3 ay uzaklaştırma cezası verildiğini de söyledi.

- "Çocuklarım için yaşamak istiyorum"

Gördüğü şiddet nedeniyle aile düzenlerinin bozulduğunu öne süren Melike G, şunları kaydetti:

"Biri 5 diğer 3 yaşında iki çocuğumuz var. Aile içi şiddet olayları ve aile birliğimiz bozulduğu için çocuklarım devlet tarafından yurda yerleştirildi. Bundan sonra sadece çocuklarım için yaşamak istiyorum. Boşandıktan sonra bir işe girip çocuklarımı yeniden yanıma alacağım."

Maruz kaldığı şiddet nedeniyle ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken Melike G, savcılık işlemlerini tamamlayıp yakınlarının evine gitti.

Jandarmaya ifade veren R.G. de çocuklarını bir daha görememe endişesine kapıldığı için boşanma fikrine karşı çıktığını, eşini ise kendisine küfrettiği için darp ettiği iddiasında bulundu.

Mahkemeye çıkarılan R.G. tutuklandı.

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