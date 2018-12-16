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Boşanmak isteyen eşini başından vurup, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, İbrahim Ulu (40), kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda Ulu'yu (34) kavga sırasında başından tabancayla vurarak, ağır yaraladı. İbrahim Ulu, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, İbrahim Ulu (40), kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda Ulu'yu (34) kavga sırasında başından tabancayla vurarak, ağır yaraladı. İbrahim Ulu, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam, 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İbrahim Ulu, kendisinden ayrılmak isteyen 17 yıllık eşi Seda Ulu ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim Ulu, tabancayla başından vurduğu eşini ağır yaraladı. İbrahim Ulu, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.
Silah seslerini duyan komşular ise polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirin açtığı kapıdan eve giren ekipler, İbrahim Ulu'nun cansız bedeniyle karşılaşırken, Seda Ulu'nun da ağır yaralı olduğunu belirledi. Sağlık görevlileri, Seda Ulu'yu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde yapılan incelemenin ardından İbrahim Ulu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Nevşehir Devlet Hastanesi'nin dahiliye polikliniğinde sekreter olarak çalıştığı öğrenilen Seda Ulu'nun ameliyat edildiği, ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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