HABER

Boşanmak isteyen eşini caddede öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde oturan Şükrü Şengül (40), kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40), sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.

Boşanmak isteyen eşini caddede öldürdü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde oturan Şükrü Şengül (40), kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40), sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis, kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesindeki Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Döndü Şengül, eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evini terk ederek annesi Satı E.'nin yanına gitti. Döndü Şengül, sabah kızı E.Ş.'yi (8) yan binadaki okula bırakmak için evden çıktı. Döndü Şengül, kızını okula bıraktıktan sonra evine giderken, caddede otomobilin arka koltuğundan inen Şükrü Şengül'ün saldırısına uğradı. Şükrü Şengül, eşine tabanca ile ateş ederek kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Döndü Şengül, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde tedaviye alınan Döndü Şengül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Şengül'ün cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Boşanmak isteyen eşini caddede öldürdüBoşanmak isteyen eşini caddede öldürdü

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Antalya'da arkadaşını bıçakladı, kaçtığı Konya'da menfezde yakalandıAntalya'da arkadaşını bıçakladı, kaçtığı Konya'da menfezde yakalandı
Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyatCeylanpınar sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.