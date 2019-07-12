Boşanmak isteyen eşini darbeden kocaya 4,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eşini darbedip, boğazına bıçak dayadığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat S. (35), 'yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Fatma S, boşanmak istediği eşi Murat S.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Murat S. hakkında, evden uzaklaştırma cezası verildi. 2 çocuğundan birini alarak İstanbul'a yerleşen Murat S., diğer çocuğunu göstermediği gerekçesiyle 6 yıllık eşi Fatma S.'ye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Ardından da geçen Mart ayında Kayseri'ye gelerek, Fatma S.'yi darbedip, boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit etti. Komşuların haber vermesiyle gelen polis tarafından gözlatına alınan Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AFFIMI İSTİYORUM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten yaralamak' suçundan tutuklu yargılanan Murat S.,karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Murat S., "Fatma diğer çocuğumu getirmediği için aramızda sıkıntı oldu. Mesaj ile tehdit ve hakaret ettiğimi kabul ediyorum. Eve geldiğimde oğluma hakaret ediyordu. Tartışmaya başladık. Eve girdiğim sırada Fatma meyve yiyordu. Bıçağı almak için hamle yaptığım sırada elim kesildi. Boğazına bıçak dayamadım. Öldürme kastım yoktu. O benim nikahlı eşim. Ölüm tehdidi içeren mesajları ben attım, pişmanım, affımı talep ediyorum" diye konuştu.

'ÖLÜMLE TEHDIT ETTİ'

Fatma S. ise boşanmak istediği için tehdit edildiğini öne sürerek, "Tehditleri üzerine koruma kararı aldırdım. 'Öldürmeye geliyorum' diyerek mesaj attı. Kayseri'ye gelip rızam olmadan eve girdi. Mutfaktan meyve bıçağı alıp, üzerime saldırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Bana yumruk attı. Gözümden yaralandım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada çiftin 5 yaşındaki erkek çocukları Y.E.S. de tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının olayı görüp görmediği sorusu üzerine tanık çocuk, "Babam bıçak alarak, annemin üzerine yürüdü. Boynuna doğru bıçağı yaklaştırdı. Ancak boynuna dayamadı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat S.'ye, 'eşi kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

