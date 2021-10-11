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  4. Boşanmak isteyen eşini kovaladı boş arazide dehşet saçtı

Boşanmak isteyen eşini kovaladı boş arazide dehşet saçtı

11.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Bu anlar güvenlik kamarasına yansırken polis, kaçan Mesut E.'yi arıyor.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı.

ÖNCE KOVALADI SONRA DEHŞET SAÇTI

Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı. Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Ayten E.'nin eşinden kaçtığı, Mesut E.'nin ise peşinden kovaladığı anlar yer aldı.

Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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kadına şiddet Adıyaman
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