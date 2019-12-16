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Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldüren Mustafa Çay (35), tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldüren Mustafa Çay (35), tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim maddesi uygulamadı.
Olay, 7 Ekim'de, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi olan, oto lastik tamircisi Mustafa Çay hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde, eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Cevahir Çay da 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Bu sırada Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek, iddiaya göre, konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçağı Cevahir Çay'a sapladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı kadına yardım etmek istedi; ancak Mustafa Çay, iddiaya göre, elindeki bıçakla eşinin başında bekleyip, kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polisler, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Cevahir Çay ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Çay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLEMEDİM'
Mustafa Çay hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Çay ile öldürülen Cevahir Çay'ın annesi ve babası hazır bulundu. Son sözü sorulan Çay, "Olayı tasarlamadım. Ölmesi için başında beklemedim" dedi.
Cevahir Çay'ın babası R.A. ise Mustafa Çay'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olayı tasarladı. Ölmesi için başında bekledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
İNDİRİM UYGULANMADI
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Çay'ı 'eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası Cevahir Çay'ın annesi S.A., baygınlık geçirdi.

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Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

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