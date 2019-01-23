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Boşanmak isteyen eşini öldürmeye teşebbüs davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de boşanmak istediği eşi Zülfiye Yıldız’a 9 el ateş ederek, öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de boşanmak istediği eşi Zülfiye Yıldız’a 9 el ateş ederek, öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız getirilmezken, müştekiler Zülfiye Yıldız ve Cenk Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren sanık Mehmet Yıldız’ın oğlu müşteki Cenk Yıldız, sanık babası ve müşteki annesinin arasında boşanma davasının olduğunu, babası hakkında tedbiren evden uzaklaştırma kararı bulunduğunu, tedbirin olayın olduğu aşamada da devam ettiğini, son boşanma davası açıldığında annesinin bu davanın devam etmesi konusunda kararlı olduğunu ve babasının ekonomik kriz sebebiyle bunalımda bulunduğunu bu sebeple de uyuşturucu ve alkol aldığını söyledi.

Müşteki Cenk Yıldız, babasının içtiği zaman çok agresif davrandığını, olayın da boşanma davasının ilk duruşmasının olduğu günün ertesinde gerçekleştiğini ifade ederek, ‘’Davadan önce babam anneme bu davadan vazgeçmesi için baskı yapıyordu, araya akrabalarımızı koyuyordu. Olayın olduğu gün ben evdeydim, uyuyordum. İki el silah sesi duyduğumu hatırlıyorum, insanların bağırışlarını duydum. Camdan baktığım da annem yerde yatıyordu, babam da başındaydı. Ben aşağıya indim, ondan sonra ateş ettiğini duymadım. Ben babama ‘yapma’ diye bağırdığımı hatırlıyorum. Annemin yanına gittiğimde babam yoktu, ayrılmıştı. Annemin iki bacağından ve kalçasından yaralandığını gördüm. Sanık babamın bana karşı doğrudan tehdit niteliğinde bir eylemi olmadı. Babamdan şikayetçi değilim.’’ diye konuştu.

Bir diğer müşteki Zülfiye Yıldız da ifadesinde, sanık olan eşiyle 26 yıldır evli olduğunu, evliliğinin 7. ayından itibaren kendisine sürekli şiddet uygulamaya başladığını, olayın olduğu son güne kadar sanığın sürekli kendisine şiddet uyguladığını, çok basit şeyleri bahane ederek şiddet uyguladığını, başka bir kadınla ilişkinin olduğunu, ayrı bir evi olduğunu, bu eve gittiğinde sanık eşine ‘4 çocuğumuz var, bu şekilde devam edeceksek boşanalım’ dediğini, bu sözlerinin üstüne darbedildiğini anlattı.

Oğlunun ısrarıyla buluştuğunu ve yine darp edildiğini ifade eden müşteki Zülfiye Yıldız, ‘’Olaydan bir gün önce ablası ve yengesini bana gönderdi, onlarda boşanma davasını geri almam konusunda bana telkinde bulundular. Onlara ‘Zülfiye’yi ikna edin, yoksa onu öldürürüm’ demiş. Olay günü kızımı okula bırakıp, spora gittim. Spordan dönerken arkadan bir silah sesi duydum. Ayağımın yandığını hissettim. Sanık tekrar ikinci kez ateş etti. Ben dubalardan tuttum, sanık tekrar bana 2 el yakın mesafeden ateş etti. Sanık rastgele ateş ediyordu, doğrudan ayaklarımı hedef almıyordu.’’ dedi.

Sanığın ortalık kalabalıklaşınca kaçıp gittiğini söyleyen müşteki, oğlunun pencereden ‘baba, yapma’ diye bağırdığını, sanığın oğluna silahını göstererek, ‘gel seni de vurayım’ diye bağırdığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davayla ilgili bilgi verilmesi için yazı yazılmasına ve tanıklar hakkında zorla getirilme kararının yenilenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Zülfiye Yıldız, bu olayda ne kadar mücadele ettiğini kimsenin tahmin edemeyeceğini, olaydan sonra halen yürümekte zorluk çektiğini ifade ederek, ''Psikolojik tedavi görüyorum. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum.'' dedi.

İddianamede, sanık Mehmet Yıldız hakkında ‘’kasten öldürmeye teşebbüs’’, ‘’silahla zincirleme tehdit’’ ve ‘’ruhsatsız silah bulundurma’’ suçlarından 16 yıl 6 aydan 31 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ Küçükçekmece Zülfiye Yıldız

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