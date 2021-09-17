HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanmak isteyen eşini öldürmüştü! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu

Boşanmak isteyen eşini öldürmüştü! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu

17.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kendisinden boşanmak isteyen eşi 28 yaşındaki Gülten Yankın'ı öldüren katil zanlısı koca, mahkemede eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre bir süredir işsiz olan Emrah Y.'den boşanmak isteyen 28 yaşındaki Gülten Yankın, yaklaşık bir ay önce 7 yaşındaki oğluyla birlikte ayrı eve taşındı. Bir fabrikada işe başlayarak evini geçindirmeye çalışan Gülten Yankın, dün öğlen saatlerinde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Dış kapının eşiğinde tek kurşunla öldürülen Gülten Yankın'dan geriye gözüyaşlı oğlu kaldı.

Olay sonrası 20 kilometre uzaklıktaki köye kaçan katil zanlısı koca ise Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen katil zanlısı koca, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM"

Hakim karşısına çıkan Emrah Y., kaçarak evlendikleri eşini çok sevdiğini ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Eşinin boşanmak istemesini gururuna yediremediğini öne süren zanlı, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine de eşini öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Zanlı cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA-DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadıArkadan sinsice yaklaştı! 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey anlamadı
PARTNER"Zor bir dönemden geçiyoruz""Zor bir dönemden geçiyoruz"
8 ay ömür biçildi, 11 yılda 3 kez hastalığı yendi8 ay ömür biçildi, 11 yılda 3 kez hastalığı yendi
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.