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Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Emre Şahin (22), kendisinden boşanmak için dava açarak ablasının evine giden eşi Kübra Olgun Şahin'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Engin ÖZMEN/ HAVSA(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Emre Şahin (22), kendisinden boşanmak için dava açarak ablasının evine giden eşi Kübra Olgun Şahin'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı. Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde oturan Emre Şahin, 3 ay önce evlendiği eşi Kübra Olgun Şahin'e iddiaya göre şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, eşinden gördüğü şiddet üzerine Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ablası Hatice Öz'ün yanına taşındı. Kübra Olgun Şahin, Edirne Aile Mahkemesi'nden geçen 19 Aralık tarihinde eşi Emre Şahin için 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtı. Bugün öğle saatlerinde Emre Şahin 22 AAD 293 plakalı hafif ticari aracıyla eşi Kübra Olgun Şahin'in ablasının evine gitti. İkili arasında boşanma davası nedeniyle tartışma çıktı. Aracındaki pompalı tüfeğini alan Emre Şahin, apartmanın merdivenlerinde kaçan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. DURUMU CİDDİ İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Kübra Olgun Şahin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk müdahalesi apartman merdivenlerinde yapılan Emre Şahin ise ağır yaralı olarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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