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  4. Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit etmişti! 15 yaşında annesini öldürdüğü ortaya çıktı

Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit etmişti! 15 yaşında annesini öldürdüğü ortaya çıktı

06.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit etmişti! 15 yaşında annesini öldürdüğü ortaya çıktı

Ordu’da, boşanma aşamasındaki eşi A.E.D. (33) tarafından sosyal medyadan ölümle tehdit edildiği iddia edilen 2 çocuk annesi G.D. (32) koruma altına alınarak sığınma evine yerleştirilirdi. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.E.D.'nin ise 15 yaşındayken tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi G.D. eşi A.E.D. ile sorunlar yaşayınca boşanmak istediğini söyleyip, eşyalarını toplayarak, 1 ay önce evden ayrıldı. Eşi bir süre sonra iddiaya göre G.D.’ye sosyal medyadan ve SMS ile ölüm tehdidi içeren mesajlar göndermeye başladı. G.D. gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi. Polis ekipleri, iddialar üzerine A.E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OTELDE YAKALANDI

Çalışma kapsamında A.E.D.'nin, Sivas'taki bir otelde kaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı baskında A.E.D., kaldığı odada yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.D., sorgusu için Ordu’ya getirildi. A.E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, Vali Tuncay Sonel ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır” dedi.

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TEHDİTLER SAVURMUŞ

Öte yandan A.E.D.'nin, eşine gönderdiği iddia edilen tehdit mesajlarında, 'Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin' cümleleri yer aldı.

19 YIL ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ordu'da jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.E.D.'nin eşinin ikametine yaklaşmama kararı alındığı öğrenildi. Eşine tehdit mesajları gönderen A.E.D.'nin, 15 yaşındayken tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen A.E.D.'nin 5 yıl sonra tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan genç kadın çocukları ile birlikte devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

DHA

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