HABER

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü.

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladıBoşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladıBoşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Kocasının dövdüğü yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldüKocasının dövdüğü yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü
Eskişehir’de helikopter destekli trafik denetimiEskişehir’de helikopter destekli trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.