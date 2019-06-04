HABER

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (YENİDEN) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

  Antalya'da boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü.

Antalya'da boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde iki katlı müstakil evde oturan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü dün saat 14.00 sıralarında konuşmak için eve çağırdı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Süleyman Ü., polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Ü., adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin, 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna "Ben bir şey yapmadım, ben vurmadım" diye yanıt verdi.
Diğer yandan Dilek Ü.'nün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Dün ameliyatla vücudundaki saçmalar çıkarılan Dilek Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü
---------------
-Şüphelinin asayişten çıkarılması
-Polislerle ekip arabasına yürümesi
-Şüphelinin 'Ben kimseye bir şey yapmadım' diye konuşması
-Ekip arabasının hareket etmesi
-Asayiş dış plan

'193 MB// 1 DK 46 SN'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=====================

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Bodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildiBodrum'da 'Nazım'ın Kanatları' belgeseli gösterildi
Bayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştıBayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.