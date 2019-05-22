Boşanmak isteyen eşini vurduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Bağcılar’da boşanmak istediği eşi Meral Topcu’yu silahla vurduğu iddia edilen Hakkı Topcu’nun yargılanmasına başlandı. Duruşmada konuşan maktulün annesi, olay tarihinden önce sanığın "Ben karı boşamam onu da vururum kendimi de vururum" şeklinde konuşmaları olduğunu iddia etti.

Özel bir hastanede sterilizasyon işi yapan eşi Meral Topcu’yu boşanmak istediği gerekçesiyle 17 Aralık 2018’de 5 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hakkı Topcu’nun yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakkı Topcu ile maktul Meral Topcu’nun ailesi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Bir araya gelmek için telefonla ulaşmaya çalıştım ama açmadı”

Duruşmada söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık Hakkı Topcu, 2010 yılından beri işsiz olduğunu, eşiyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını ama boşanmayı gerektirecek boyutta sorun bulunmadığını söyledi. Maktul Meral Topcu’nun kendisine 21 Eylül 2018’de ‘Ben eğitime gidiyorum, dönüşüm o eve olmayacak. Ben artık yokum’ şeklinde mesaj attığını söyleyen Hakkı Topcu, eşinin daha sonrasında annesinin evine gittiğini ifade etti. Sanık Topcu “Bir araya gelmek için telefonla ulaşmaya çalıştım ama açmadı. Annesinin gidişinden 15-20 gün sonra oğlumuz da annesinin yanına gitti. Ben maktulün kardeşlerine de ulaşıp ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Sonra bir gün E Devlet’ten maktulün bana boşanma davası açtığını gördüm” dedi.

“Maktul bana şerefsiz dedi, öyle mi diyerek ateş ettim”

Boşanma davası açıldığını gördükten sonra sabah erken saatlerde eşinin yanına gittiğini ve boşanma kararından vazgeçmesi için yalvardığını söyleyen Hakkı Topcu, eşinin çalıştığı hastaneye de gidip ikna etmeye çalıştığını ama ikna edemediğini söyledi. Sanık Topcu, “Bu ruh haliyle olay günü maktulün kaldığı annesinin evine gittim. Maktul evden çıkınca arkasından koştum, yalvardım yapma dedim. Maktul bana ‘bu iş bitti, 25 yılımı yedin namussuz, şerefsiz’ dedi. Ben de öyle mi diyerek dedemden kalma miras tabanca ile ateş ettim. Sonra kendi kafama sıktım ama kurtarıldım. Keşke kurtarılmasaydım. Olan bitenden pişmanım” dedi.

“Ben karı boşamam onu da vururum kendimi de”

Sanığın ardından söz verilmesi üzerine konuşan maktulün annesi Gülhatun Küçük ise sanığın 2010 yılından beri çalışmadığını kızının işe girip aile geçimini sağlamak zorunda kaldığını söyledi. Küçük, aile büyüğü olarak hayatını kaybeden kızı ile sanığı tanıdık bir avukatın bürosunda bir araya getirdiklerini, ancak kızının burada ‘25 yıldır yeter, benim için bitti o eve dönmeyeceğim’ şeklinde kesin ve kararlı konuştuğunu ifade etti. Gülhatun Küçük “Kızım artık dayanamıyorum ağır küfürlü laflar konuşuyor diyerek boşanma davası açtı ve bu sürede benim evimde kaldı. Kızım benim yaşadığım eve yerleştikten sonra sanık bir gün bize geldi ve ‘ben karı boşamam onu da vururum kendimi de vururum’ şeklinde konuşması oldu” dedi. Olay günü silah sesleri duyması üzerine dışarı çıktığını ve kızını yerde yatarken bulduğunu söyleyen anne Küçük, şikayetçi olduğunu söyledi.

“Ben bu adamdan yakamı kurtaramayacağım”

Duruşmada söz verilen davanın bir diğer müştekisi Ayşegül Filiz ise eşi evden gittikten sonra sanığın kendisini aradığını, boşanma konusu geçtiğinde ise ‘boşanma olmaz kendimi de vururum onu da’ şeklinde beyanı olduğunu söyledi. Müşteki Filiz “Maktul bir konuşmamızda bana ‘ben bu adamdan yakamı kurtaramayacağım, sonum da bu adamın elinden olacak’ dedi. Ben ne yapar diye sorduğumda ‘aslında bir şey yapamaz, kendi canı çok kıymetlidir hapse girmek istemez’ diye konuştu” dedi. Müşteki Zekiye Yüzgeç ise maktulün annesinin evine taşındıktan sonra ‘dünyada cennet varmış’ diye ifadeleri olduğunu aktardı.

Maktul ile sanığın çocukları Salih ve Semih Topcu ise annelerinin sanık baba tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme sanık Hakkı Topcu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hakkı Topcu’nun soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra eşini silahla vurarak öldürmeye karar verdiği aktarılmıştı. İddianamede ayrıca Topcu’nun daha önce aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği anlatılmıştı. İddianamede Hakkı Topcu hakkında ‘eşi tasarlayarak öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve ya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

