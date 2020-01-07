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  4. Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi

Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı baba evinde, kayınbiraderini silahla yaralayan şahıs, tahliye edildi.Olay, 28 Ocak 2019 tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak’ta meydana geldi.

Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı baba evinde, kayınbiraderini silahla yaralayan şahıs, tahliye edildi.

Olay, 28 Ocak 2019 tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. isimli kadın çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadığı eşi Y.K. ile boşanmak istediğini söyleyerek ailesinin evine döndü. Eşiyle barışmaya çalışan Y.K., S.K.’nın yaşadığı babasının evine gitti. Y.K. ile evde kayınbiraderi E.D. arasında tartışma çıktı. Cebindeki tabancayı çıkartan Y.K., E.D.’ye ateş etti. Kurşunun isabet ettiği E.D. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri S.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısı tahliyesini talep etti
E.D., yapılan tedavisinin ardından taburcu olunurken, gözaltına alınan zanlı Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Y.K. hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘kasten yaralama’, ‘korku, kaygı, panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık Y.K., mağdur E.D. ve taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşma E.D.’nin avukatının savunma yapması ile başladı. Mağdur avukatı duruşmada yaptığı savunmada sanığın, yaşanan olay öncesinde eşi S.K.’ye yazdığı mesajlarda kasten öldürmeye teşebbüsü olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın en üst sınırdan yargılanmasını talep etti.

“Bu olaydan dolayı çok pişmanım”
Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşmada savunma yapan Y.K.’nin avukatı ise, müvekkilinin evliliğini kurtarmaya çalıştığının ve öldürmeye teşebbüsü olmadığının telefon kayıtlarından anlaşıldığını söyleyerek, müvekkilinin pişmanlığının göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti. Avukat savunmasının ardından söz verilen sanık Y.K. ise pişman olduğunu belirterek, “Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Yaşanan bu olaylardan S.K. sorumludur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

3 suçtan hapis cezasına çarptırılan sanık tahliye edildi
Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından sanık hakkındaki kararını açıkladı. Sanığın ‘kasten öldürme suçundan beraat ettiğini açıklayan heyet, Y.K.’nın ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılarak, tahliye edilmesine karar verildi.

Boşanmak isteyen eşinin kardeşini silahla yaralayan şahıs tahliye edildi

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