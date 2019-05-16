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Boşanmak isteyen hamile eşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

Boşanmak isteyen hamile eşini bıçakladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semtlerindeki evlerinden karısı S.A'yı kahvaltıya götürme bahanesiyle otomobile bindiren C.A (25), Balçova ilçesindeki ormanlık alana gitti.

Burada kendisinden boşanmak isteyen eşi ile tartışan C.A. eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı.

Eşini olay yerinde bırakan C.A. otomobiliyle uzaklaştı.

Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

S.A'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanmak istediği ileri sürüldü.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama hamile eş polis yaralama

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