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Boşanmak isteyen karısını 15 yerinden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Nizamettin S.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Nizamettin S. (54), boşanmak isteyen eşi Ayşe S.'yi (50) evinin önünde servis beklerken, 15 yerinden bıçakladı. Ayşe S., ağır yaralanırken, olay sonrası çalılıkta saklanan Nizamettin S. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'tan Antalya'ya dün akşam gelen ve geceyi kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşe S.'nin evinin yakınındaki parkta geçiren Nizamettin S., sabah erken saatlerde evin önüne geldi. Burada servis bekleyen eşini gören Nizamettin S., önce saldırdığı Ayşe S.'yi 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe S.'nin ameliyata alındığı belirtildi.

Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan Nizamettin S., sitenin önünde elini yıkadıktan sonra çalılığa saklandı. Çevredekilerin yardımıyla Nizamettin S.'nin saklandığı yeri tespit eden polis, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen Nizamettin S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Muş'ta camcılık yapan Nizamettin S.'nin, eşi Ayşe S.'den bir süredir ayrı yaşadığı, kendisine verilen uzaklaştırma kararının yeni sona erdiği ortaya çıktı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

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