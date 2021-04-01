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Boşanmak isteyen karısını 22 yerinden bıçakladı

01.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bir kişi boşanmak isteyen karısını 22 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde meydana geldi.

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Tokat’ta bir kişi boşanmak isteyen karısını 22 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde meydana geldi. Mehmet- Fadime Demirel çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan Özlem A. (32) eşine boşanma davası açtı. Babasının evine yerleşen 1 çocuk annesi, barışmak için gelen eşi Samet A.’nın (32) saldırısına uğradı. Samet A., eşi ile birlikte kayınpederini de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 22 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Özlem A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şahısla babası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samet A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, babası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"En ağır cezayı almasını istiyorum”
Kulağı ve bacağından yaralanan baba Mehmet Demirel hastaneden taburcu oldu. 4 yıldır evli olan kızını yaklaşık 4 ay önce damadının evinden alarak kendi evine getirdiğini belirten baba Mehmet Demirel, yaşadığı dehşeti dile getirdi. Demirel, “Baba beni kurtarın diye kızım telefonu etti Ben o zaman Jandarmayla gittim kızımı kurtardım. Üç ayda bitti dördüncü ay oldu gerginlik devam ediyordu” dedi.
Kızının bıçaklı saldırıda ağır yaralandığını belirten Demirel, “22 yerinden bıçaklamış iç organlarını haşat etmiş. Akciğere varana kadar, mideye gelmiş. Karaciğer hasarlı. Resmen kasıtlı yapmış yani. Benim yanıma barışa gelen adam silahlı, bıçaklı, tehditle gelme olmaz. Bir sürü genç kızlarımız ölüyor. Ben bir kız babası olarak devletimizin bu yeni yasalar çıkarmasını, daha ağır cezalar almasını istiyorum yani. Suçlu ağır cezayı alması lazım ki bu işi yapmasınlar bir daha. Yazık, günah. Genç kızlarımız bile bu olaylar yüzünden evlenmek istemiyor. Gençlerimiz bekar kalıyor bu yüzden. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

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