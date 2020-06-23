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Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Adana’da boşanmak isteyen kocasının ölümüne sebep olmaktan adliyeye sevk edilen Kırgız asıllı kadının ifadesinde, "Eşim gece evime gizlice girmiş, boşanmak istediğim için benim kafama bıçağın sapıyla defalarca vurdu. Bu arada elinden bıçaklanmış, hastanede öldü" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde 19 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. (35) ve Kırgız uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Verena K. (32) bir süre önce evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ancak çift daha sonra kıskançlık yüzünden anlaşamadı. Bu nedenle Verena K. ayrılmaya karar verip boşanma davası açtı. Bu sürede çift evleri de ayırıp ayrı yaşamaya başladı. 19 Haziran gecesi ise Verena K. gece evine geldiğinde boşanma aşamasındaki eşinin evde olduğunu gördü. Boşanma davası yüzünden çift yine tartışmaya başladı. Komşuları tartışmayı duyarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde karı kocanın kanlar içinde olduğunu gördü. Bu arada vatandaşlar bu kez de ambulansı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hem kadını hem de erkeği özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak çok kan kaybeden Mehmet K. hastanede hayatını kaybetti. Mehmet K.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Mehmet K. yakınları tarafından toprağa verildi. Hastanedeki tedavisi biten Verena K. ise boşanma aşamasındaki eşini öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, KENDİ KENDİNİ YARALADI"

Verena K.’nin alınan ifadesinde gece eve geldiğinde boşanma aşamasındaki eşini evde gördüğünü belirterek, "Eşim gizlice benim evime girmiş. Benimle boşanma davası açtığım için tartışma çakırdı. Sonra bana bıçakla saldırıp sapı ile kafama vurmaya başladı. Ben elinden kurtulmaya çalışırken bıçakla da yaralandım. Kafama bıçak sapıyla defalarca vururken kendi de elinden yaralandı. Ben kesinlikle ona karşı bıçak kullanmadım o kendi kendine yaralandı. Sonra polisler ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye gittik boşanma aşamasındaki eşimin öldüğünü görevlilerden öğrendim. Ben kimseyi öldürmedim" dediği öne sürüldü.

Verena K. ifadesi alındıkta sonra adliyeye sevk edilirken, aldığı darbelerden dolayı iki gözünün mor olduğu, elinin ve kafasının sargılı olduğu görüldü. Verena K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

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