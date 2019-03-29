HABER

Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini takip edip sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın cezası belli oldu.

Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini takip edip sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti katil zanlısı kocaya tahrik indirimi uygulayıp 20 yıl hapis cezası verdi.
Olay, 3 Şubat 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Açıkgöz (35) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz’den (41) boşanma dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bir evde yaşamaya başladı.
Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz’ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz’ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz’ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece cezaevine konuldu.
Tahsin Taner Açıkgöz’ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz’ün sosyal medya hesabından paylaşımda, ‘Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdır’ sözleri dikkat çekti. Bursa 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Eşini kasten öldürmek” suçundan yargılanan Tahsin Taner Açıkgöz’ün davası karara bağlandı. Tahsin Taner Açıkgöz, eski savunmalarını tekrarladığı mahkemede, son süzünde “Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz’e, verdiği müebbet hapis cezasını, tahrik altında işlediğini göz önüne alarak cezasını 24 yılı indirdi. Hakkında iyi hal indirimi de yapılan Açıkgöz’ün cezası 20 yıla düşürülerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosyanın temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek.

Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarmadan uyuşturucu operasyonu
Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun! Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.