HABER

Boşanmak isteyen karısını öldüren kocaya dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Boşanma davası açan eşini babasının evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle sanık Hakkı Topcu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Evden ayrılan ve boşanmak isteyen eşini babasının evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1994'te evlenen maktul Meral Topcu ve sanık Hakkı Topcu'nun 2 çocuğu olduğu, sanık uzun süredir çalışmadığı için evin geçimini maktulün sağladığı, bunun da tartışmalara neden olduğu anlatıldı.

Meral Topcu'nun, çocuklarını alarak 3 yıl önce yaptığı gibi babasının evine sığındığı, araya giren aile bireylerinin de uzlaşma sağlayamadığı aktarılan iddianamede, maktulün boşanma davası açtığı kaydedildi.

Sanık Hakkı Topcu'nun 17 Aralık 2018'de sabah saatlerinde araçla maktulün babasının evinin yakınlarına geldiği ifade edilen iddianamede, maktul evden çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulduğu belirtildi.

İddianamede, Meral Topcu'nun ailesinin silah seslerini duyduktan sonra camdan bakınca sanığın aracını, sanık ile maktulün yerde yattıklarını gördükleri aktarılarak, olayda Meral Topcu hayatını kaybederken, sanık Hakkı Topcu'nun, ateşli silah yaralanması nedeniyle çene kemiğinde ve beyin konuşma merkezinde hasar meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede yer verilen sanık Hakkı Topcu ifadesinde, 21 Eylül 2018'de eşini arabasıyla işe bıraktığını, sonra Ankara'da eğitimde olduğu sırada eşinin kendisine "Dönüşüm eve olmayacak, ben yokum." diye mesaj gönderdiğini, telefonlarına cevap vermediğini, iş çıkışlarında kendisinden kaçtığını, doğru dürüst muhatap bulamadığını, hızlı tren gibi kendisinden sürekli kaçtığını, olay günü dedesinden ve babasından kalan silah ile konuşmaya gittiğini ancak bir türlü ikna edemediğini, en son silahı kendisine sıktığını hatırladığını söyledi.

Görüntü inceleme tutanağında, sanığın maktulü durdurmasından eylemini gerçekleştirmesi arasında 8 saniye bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, sanığın maktul ile konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçekçi olmadığı, önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Topcu'nun yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)
- İstanbul'da tarihi eser operasyonu- İstanbul'da tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı maktul Meral Topcu sanık Hakkı Topcu

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yıl sonra temiz içme suyuna kavuştular

20 yıl sonra temiz içme suyuna kavuştular

'Nevmekan Sahil, tam bir Türkiye mozaiği'

'Nevmekan Sahil, tam bir Türkiye mozaiği'

İstanbul'da şaşırtan manzara! Pazar ortasında otomobil

İstanbul'da şaşırtan manzara! Pazar ortasında otomobil

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ üyeliğinden hapis

Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası

Seçilirlerse mahalle kadınlara emanet olacak

Seçilirlerse mahalle kadınlara emanet olacak

Sağlık Bakanı Koca'dan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Deniz Baykal açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.