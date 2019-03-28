Boşanmak isteyen karısını öldüren kocaya dava

İSTANBUL (AA) - Evden ayrılan ve boşanmak isteyen eşini babasının evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1994'te evlenen maktul Meral Topcu ve sanık Hakkı Topcu'nun 2 çocuğu olduğu, sanık uzun süredir çalışmadığı için evin geçimini maktulün sağladığı, bunun da tartışmalara neden olduğu anlatıldı.

Meral Topcu'nun, çocuklarını alarak 3 yıl önce yaptığı gibi babasının evine sığındığı, araya giren aile bireylerinin de uzlaşma sağlayamadığı aktarılan iddianamede, maktulün boşanma davası açtığı kaydedildi.

Sanık Hakkı Topcu'nun 17 Aralık 2018'de sabah saatlerinde araçla maktulün babasının evinin yakınlarına geldiği ifade edilen iddianamede, maktul evden çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulduğu belirtildi.

İddianamede, Meral Topcu'nun ailesinin silah seslerini duyduktan sonra camdan bakınca sanığın aracını, sanık ile maktulün yerde yattıklarını gördükleri aktarılarak, olayda Meral Topcu hayatını kaybederken, sanık Hakkı Topcu'nun, ateşli silah yaralanması nedeniyle çene kemiğinde ve beyin konuşma merkezinde hasar meydana geldiği anlatıldı.