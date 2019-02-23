HABER

Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:23 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, Durmuş  G.

Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de, Durmuş G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı.

KARDEŞİNE RASTLADI
Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak isteyen kadın eşinin yanından iki hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi Durmuş G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşiyle konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş arasında tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü.

YOL ORTASINDA KAVGA ETTİLER
Yerden kalkan kadın, kafasındaki kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı. Bunun üzerine Durmuş G., cebinden çıkardığı bıçakla kız kardeşine saldırdı. Bel, diz ve elinden yaralanan kadın yere yığılırken, Durmuş G., bu kez de kardeşinin arkadaşına bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üzerindeki yeleğe denk gelmesi sayesinde yara almazken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ağabeyinin saldırısı sonucu yaralanan kadının ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir esnaf tarafından iş yerine alınan kadın daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi bulmak için çalışmalara başladı.
Yaralı kadına yardım eden vatandaşlardan Alper Sarı, "Biz sadece bıçakladığını gördük. Kaçtı, millet peşine düştü ama kimse yakalayamadı. Yanındaki kadını da bıçaklamaya çalıştı. Üstündeki yelekten dolayı girmedi bıçak. Ama ona da salladı yine. Ona bir şey olmadı, kardeşi bıçaklandı sadece. Belinden bıçakladı ve de eli kesildi" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladıBoşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladıBoşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Kadıköy'de bir garip olay…Kadıköy'de bir garip olay…
Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgiVatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gece kulübünde silahlı kavga!

Gece kulübünde silahlı kavga!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

İstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamam

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.