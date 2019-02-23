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Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, Durmuş G.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de, Durmuş G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı. KARDEŞİNE RASTLADI Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak isteyen kadın eşinin yanından iki hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi Durmuş G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşiyle konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş arasında tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü. YOL ORTASINDA KAVGA ETTİLER Yerden kalkan kadın, kafasındaki kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı. Bunun üzerine Durmuş G., cebinden çıkardığı bıçakla kız kardeşine saldırdı. Bel, diz ve elinden yaralanan kadın yere yığılırken, Durmuş G., bu kez de kardeşinin arkadaşına bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üzerindeki yeleğe denk gelmesi sayesinde yara almazken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ağabeyinin saldırısı sonucu yaralanan kadının ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir esnaf tarafından iş yerine alınan kadın daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi bulmak için çalışmalara başladı. Yaralı kadına yardım eden vatandaşlardan Alper Sarı, "Biz sadece bıçakladığını gördük. Kaçtı, millet peşine düştü ama kimse yakalayamadı. Yanındaki kadını da bıçaklamaya çalıştı. Üstündeki yelekten dolayı girmedi bıçak. Ama ona da salladı yine. Ona bir şey olmadı, kardeşi bıçaklandı sadece. Belinden bıçakladı ve de eli kesildi" diye konuştu.

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