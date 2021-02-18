Boşanmak isteyen sosyal medya fenomeninin hayatı kabusa döndü: Seni Adana’da yaşatmayız

Sosyal medyada içerik üreterek geçimini sağlayan Ezgi Ö., 2018 yılında Lütfü Ö. ile evlenip, Samsun’dan Adana'ya geldi. Çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca Ezgi Ö., 25 Ocak'ta boşanma kararı aldı ve bunu eşine söyledi. Lütfü Ö. olumsuz bir tepki vermezken, Ezgi Ö., iddiaya göre kayınpederi Hakan Ö. tarafından tehdit edilmeye başladı. Eşinin ailesiyle aynı apartmanda oturduğu için evini ayırıp ofisinde kalmaya başlayan genç kadın, tehditlerden bir türlü kurtulamadı. Genç kadın, kayınpederi tarafından "Seni Adana’da yaşatmayız" şeklinde tehditler almaya devam edince avukatı Tuğba Kastal Sertli ile Adana Adliyesi’ne giderek kayınpederi hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ADANA’DA YAŞAMAK İSTİYORUM’

Medeni bir şekilde ayrılmayı beklerken, eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Ezgi Ö., “Evlendiğim için Adana’ya geldim. Adana’yı çok seviyorum ve burada kendime bir iş kurdum. İşime devam edip burada yaşamak istiyorum fakat ‘Adana’da yaşayamazsın’ şeklinde tehditler alıyorum. Kadınların bu derece güçsüz görünmesine karşıyım. Güçlü bir kadın olarak projeler üretirken, bu şekilde tehditler almak inanılmaz üzücü” diye konuştu.