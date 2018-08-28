'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

Geçen ay İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Suriyeli Elşahin ailesinin 4 çocuk üyesine 'evli' ibareli kimliklerin verilmesi, Torbalı'da ortalığı karıştırmıştı. Yapılan hata 3 ayrı kurumu teyakkuza geçirirken, çocuk gelin vakalarının bir benzerinin yaşandığı ihtimali üzerine kırmızı alarmın verildiği ilçede sonradan gün yüzüne çıkan gerçek derin bir nefes aldırmıştı. Ulusal basında da geniş yankı uyandıran ilginç olaya müdahale gecikmedi. 14 Aralık 2016 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinden iç savaş nedeniyle Torbalı'ya göç eden ve 7 kişilik Elşahin ailesinin 4 üyesine çıkarılan hatalı kimlikler sonunda düzeltildi.

KİMLİKLERİ YENİLENDİ

Medeni durumu 'evli' olarak gösterilen ve aylarca bu şekilde yaşamak zorunda kalan 8 yaşındaki Mehe Elşahin, 13 yaşındaki Halid Elşahin, 15 yaşındaki Kusay Elşahin ve 17 yaşındaki Nuf Elşahin'in kimlikleri, Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü'nün İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yaptığı girişimlerle yenilendi. Kimliklerin yenilenmesiyle birlikte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi de güncellendi. (YENİASIR)



