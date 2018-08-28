HABER

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:04 | Son Güncelleme

Kimliklerinde yanlışlıkla evli yazılan Suriyeli 4 kardeşin "Boşanmak istiyoruz" isyanı duyuldu. Yaşları 8 ile 17 arası değişen 4 kardeşin 'Evli' yazan hatalı kimlikleri düzeltildi.

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

Geçen ay İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Suriyeli Elşahin ailesinin 4 çocuk üyesine 'evli' ibareli kimliklerin verilmesi, Torbalı'da ortalığı karıştırmıştı. Yapılan hata 3 ayrı kurumu teyakkuza geçirirken, çocuk gelin vakalarının bir benzerinin yaşandığı ihtimali üzerine kırmızı alarmın verildiği ilçede sonradan gün yüzüne çıkan gerçek derin bir nefes aldırmıştı. Ulusal basında da geniş yankı uyandıran ilginç olaya müdahale gecikmedi. 14 Aralık 2016 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinden iç savaş nedeniyle Torbalı'ya göç eden ve 7 kişilik Elşahin ailesinin 4 üyesine çıkarılan hatalı kimlikler sonunda düzeltildi.

KİMLİKLERİ YENİLENDİ

Medeni durumu 'evli' olarak gösterilen ve aylarca bu şekilde yaşamak zorunda kalan 8 yaşındaki Mehe Elşahin, 13 yaşındaki Halid Elşahin, 15 yaşındaki Kusay Elşahin ve 17 yaşındaki Nuf Elşahin'in kimlikleri, Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü'nün İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yaptığı girişimlerle yenilendi. Kimliklerin yenilenmesiyle birlikte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi de güncellendi. (YENİASIR)

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
Bartın sapığından kan donduran itiraflar!Bartın sapığından kan donduran itiraflar!
'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir evli Çocuk kimlik Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metin Temel'in yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak!

Metin Temel'in yeni rütbesini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak!

On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları 27 Ağustos: Tek başına on numarayı bildi, 310 bin TL kazandı! (MPİ On Numara sonucu)

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.