HABER

Boşanmak üzere olduğu eşini kaçırdı, kaynanasını silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Sinop’un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre Ayancık ilçesinde öğretmenlik yapan Ceylan A.

Sinop’un Ayancık ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini darp ederek kaçıran şahıs, kaynanasını silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre Ayancık ilçesinde öğretmenlik yapan Ceylan A. (28), iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilerek kaçırıldı. Yakın tarihte cezaevinden çıkan Murat C., Ceylan A.’yı kaçırdığı sırada engel olmak isteyen kayınvalidesi Hamide A.’yı silahla yaraladı. Yaralanan Hamide A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamide A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekiplerince Murat C. ve darp edilerek kaçırılan Ceylan A. her yerde aranıyor.

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Havalar soğudu balık tezgahları şenlendiHavalar soğudu balık tezgahları şenlendi
Antalya, 10 ayda 14,1 milyon turist ağırladıAntalya, 10 ayda 14,1 milyon turist ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'deki gemi faciasının üzerinden iki yıl geçti! Ölen ikinci kaptanın kızı isyan etti

Şile'deki gemi faciasında ölen ikinci kaptanın kızı isyan etti

Ankara'da servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de 4 akademisyenin katili, avukata hakaret etti

Eskişehir'de 4 akademisyenin katili, avukata hakaret etti

Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Eren Erdem'den tahliye sonrası açıklama

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu! 40 bin hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.