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  4. Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı

Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs tutuklandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs tutuklandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, A.F.K., (47) bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi F.T. ile görüşmek üzere çalıştığı hastaneye geldi. Hastane önünde yanında bulunan silahla etrafa ateş açan şahıs, daha sonra içeri girmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde yaklaşık 3 yıldır F.T. ile ayrı yaşadıkları ve mal varlıklarının paylaşılması nedeni ile aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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