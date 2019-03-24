HABER

Boşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Murat Y., iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.'nin evini ateşe verdi. Yangında dairenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi.

Boşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Murat Y., iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.'nin evini ateşe verdi. Yangında dairenin büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken şüpheli Murat Y., suçlamayı kabul etmedi.
Yangın, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi 8. Sokak'taki apartmanda çıktı. İddiaya göre Murat Y, boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.’nin evine geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve balkondan giren Murat Y, daireyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y.'nin ifadesinde eşiyle aralarında sorunlar olduğunu, ancak yangınla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Boşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdiBoşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdiBoşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdiBoşanmak üzere olduğu eşinin evini ateşe verdi

Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
İznik Gölü kıyısında sazlık yangınıİznik Gölü kıyısında sazlık yangını
Nişan hazırlığı yaparken kazada ölen genç toprağa verildiNişan hazırlığı yaparken kazada ölen genç toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.