HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı

Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu hamile eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki M.A.T.

Kayseri’de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu hamile eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki M.A.T. boşanmak üzere olduğu 24 yaşındaki eşi B.T. ile tartıştı. M.A.T., tartıştığı eşini karnından bıçaklayarak yaraladı. Hamile olan ve aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan B.T., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında firar eden M.A.T.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Tarihi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi
Tarihi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisine sosyal medyada büyük ilgi
Görüntüler kısa sürede yayıldı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Şanlıurfa'da şoke eden olay! Yabancı uyruklu kadın park halindeki 21 aracın camını kırdı
Yabancı uyruklu kadın park halindeki 21 aracın camını kırdı
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu düzeliyor
Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.