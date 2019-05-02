Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Karabüklü çocuklarla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Karabüklü çocuklarla buluşacak.

Şirket açıklamasına göre, tüm Karabük halkının davetli olduğu oyun, 4-5 Mayıs’ta saat 12.00 ve 14.00’te Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu’nda ücretsiz sahnelenecek.

Karabüklü çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahneleyeceği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine giderek çocuklarla buluşmayı hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı oyun, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.