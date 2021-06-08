Bosch otomobil çipi üretecek

Amaç Avrupa otomotiv sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak.Teknoloji Grubu Bosch, Avrupa otomotiv endüstrisini olumsuz etkileyen otomobil belleği (çip) krizi sürecinde Almanya'nın Dresden kentinde 1 milyar euroyla tarihinin en büyük yatırımını yapıyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager Pazartesi günü yaptığı açıklamada, teknolojinin son özellikleriyle donatılmış böylesi bir fabrikanın "İnovasyonun beşiği olan Avrupa'nın rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacağını" söyledi. Pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen açılış töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir konuşma yaptı. Merkel yerel yarı iletken sanayisinin "Almanya ve Avrupa'yı krize karşı daha dayanıklı yapmakla kalmayacak aynı zamanda büyüme için yeni fırsatlar sunacak" dedi. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Volkmar Denner, "Bu yeni fabrika ile Bosch, Almanya‘nın yüksek teknoloji üretebileceğini bir kez daha gösteriyor" dedi. Denner, yarı iletken özelliğe sahip belleklerin üretiminde yapay zeka kullanılarak üretimin yeni bir aşamaya yükseltildiğini kaydetti.

Yılın ilk günlerinden itibaren bellek ithalatında yaşanan sıkıntılar Avrupa otomobil endüstrisinin Asya'daki seri çip üreticilerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Avrupa Birliği 2030 yılına kadar dünya çapında otomobil çipi üretimindeki payını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ancak üretim tesisi inşasında Bosch'un katettiği süreç gözönüne alındığında fabrikanın kurulması ve ve üretime başlanmasının uzun bir süre aldığı görülüyor. Tarihinin en büyük yatırımını yaptı Stuttgart merkezli vakıf grubu Bosch, 200 milyon eurosu kamu fonundan olmak üzere tarihindeki en büyük yatırımı yaparak bir milyar 200 milyon euroya mal olacak projeye dört yıl önce başladı. Bu yılın Temmuz ayında elektronik aletler, Eylül ayında ise otomobil endüstrisine yönelik bellek üretimine başlanacak. Ancak bu tesiste üretilecek çipler, şu anda piyasada eksik olan standart belleklerden farklı özelliklere sahip olacak. Bosch Genel Müdürü Harald Kröger, buna rağmen üretilecek çiplerin piyasada rahatlama sağlayacağını söyledi. Kröger, otomobil endüstrisinin gelecek yıla kadar üretim kesintileriyle karşı karşıya kalabileceğini öngördüklerini belirterek, krizden sonra otomobil endüstrisinin satın alma politikasını değiştirmesi gerektiğini dile getirdi. Kröger sektörün sadece ihtiyacını dillendirmemesi, ihtiyaca göre bağlayıcı olarak siparişlerini vermesi gerektiğini vurguladı.