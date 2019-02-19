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BOSE’de final için ’şah’ dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Büyükşehir Satranç Turnuvası’ ilçe şampiyonaları tamamlandı.Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde 17 İlçede 73 ilkokul ve 41 ortaokul olmak üzere 27 bin öğrenci satranç heyecanına ortak oldu.

BOSE’de final için ’şah’ dediler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Büyükşehir Satranç Turnuvası’ ilçe şampiyonaları tamamlandı.
Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde 17 İlçede 73 ilkokul ve 41 ortaokul olmak üzere 27 bin öğrenci satranç heyecanına ortak oldu. 6-8 Şubat ve 13-15 Şubat tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Komleksi’nde yapılan müsabakaların ardından 200 öğrenci İl Birinciliğinde mücadele edecek olmanın sevincini yaşadı.
Çocukların iletişim kurma, problem becerilerini artırma, baskı altında karar verme, sorumluluk alması gibi amaçlar taşıyan etkinlikte, finale yükselen 200 öğrenci 28 Şubat’ta Merinos AKKM ve Zeki Müren Salonu’nda yapılacak olan Büyükşehir Satranç Turnuvası İl Birinciliğinde spor dolu bir gün daha geçirmenin heyecanını yaşayacak.

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