Boşluğa düşerek sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da bahçede otlarken odunluk duvarı ile toprak arasındaki boşluğa düşerek sıkışan inek, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Olay bugün Giresun'a bağlı Duroğlu Beldesi Konacık Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Bahçede otlayan bir inek, odunluk duvarı ile toprak arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. İneği sıkıştığı yerden kurtaramayan çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ineği kurtardı.
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