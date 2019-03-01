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Bosna Hersek, bağımsızlık yıldönümünü kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bosna Hersek, bağımsızlığının 27.

Bosna Hersek, bağımsızlığının 27. yılını kutluyor.
Dağılma sürecindeki Yugoslavya’dan 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum ile ayrılarak istiklalini ilan eden Bosna Hersek, bağımsızlığının 27. yılını kutluyor. Bağımsızlık Günü vesilesiyle birçok kentte kutlama programları düzenleniyor. Başkent Saraybosna’daki bağımsızlık günü etkinlikleri, rahmetli Aliya İzetbegoviç’in de metfun bulunduğu Kovaçi Şehitliği’nde yapılan törenle başladı.
Programa Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç, Başbakan Denis Zvizdiç, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri üyeleri, Saraybosna Kantonu ve şehir yöneticileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Avrupa’nın en büyük şehitliği konumundaki Kovaçi Şehitliği’ndeki merkezi anıt ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Bosnalı Sırplar boykot ediyor
Bosna Hersek’in bağımsızlık günü, Bosnalı Sırpların yönetimi altındaki Sırp Cumhuriyeti (RS) idari bölgesinde kutlanmıyor. 1 Mart Bağımsızlık Günü, sadece Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu’nda resmi tatil kabul ediliyor. Kutlamalar, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Bosnalı Sırp yetkililer tarafından savaşı hatırlatan, ayrımcı bir etkinlik olduğu iddiasıyla boykot edildi.
1992’de Bosna Hersek halkının yaklaşık yüzde 64’ünün katıldığı referandumda halkın yüzde 99,7’si ülkenin bağımsızlığı yönünde oy kullanmıştı. Bosnalı Sırpların boykot ettiği referandum sonrasında Bosnalı Müslümanların toplu katliam ve soykırımlara maruz kaldığı Bosna Savaşı patlak vermişti.

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