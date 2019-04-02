HABER

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa’yı ziyarete gelen Bosna Hersek Başbakanı (Bakanlar Kurulu Başkanı) Denis Zvizdiç, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

Bursa’yı ziyarete gelen Bosna Hersek Başbakanı (Bakanlar Kurulu Başkanı) Denis Zvizdiç, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Zvizdiç, Fetih Müzesi’ni büyüleyici bir eser olarak nitelendirdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç’i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Fetih Müzesi girişinde karşıladığı Zvizdiç’e müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Fetih Müzesi’nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi’ne ait olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa’da metfun 6 padişahı temsil ediyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor” dedi.
Müzedeki İznik çinileri hakkında da Zvizdiç’e bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanını Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi.
Denis Zvizdiç de Bursa’nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümüne çıktığında ise büyük hayranlık ve şaşkınlık yaşadı. Tam panoramik olmasından dolayı kubbeye çıktığında bir süre şaşkınlık yaşayan Zvizdiç, panoramik resimde yer alan 10 bin figürün arasında adeta kayboldu. Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Zvizdiç, 693 yıl öncesinin Bursa’sına şahitlik etti.
Panorama 1326 Bursa’yı çok beğendiğini ifade eden Zvizdiç, “Misafirperverliği için hem kendim hem de Bosna Hersek halkı adına Türk halkına çok teşekkür ediyorum. En son 6 yıl önce Bursa’ya gelmiştim. Şimdi geldiğimde görüyorum ki, Bursa çok gelişmiş. Bu gelişmişlik aslında tüm Türkiye’nin gelişmişliğinin bir yansımasıdır. Ben bu gelişmişliği kente sağlayan tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum dedi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında da düşüncelerini ifade eden Zvizdiç, “Harika bir eser olmuş. Bu eser adeta tarih dersi niteliği taşıyor. Böyle güzel bir eseri gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bir millet geleceğinin aydınlık olmasını istiyorsa tarihini bilmelidir. Fetih Müzesi, insanlara geçmişini öğreten çok önemli bir eser olmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.
Başkan Dündar, ziyaretin anısına Zvizdiç’e Osman Gazi’nin tahta oturuşunu simgeleyen bir biblo hediye etti.

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

Bosna Hersek Başbakanı Zvizdiç Fetih Müzesi’ni ziyaret etti

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
TEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli olduTEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli oldu
Antalya'da Nisan'da deniz keyfiAntalya'da Nisan'da deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.