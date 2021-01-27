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Bosna Hersek Büyükelçisi Alagic’ten Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

27.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti.Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic ile Bosna Hersek Fahri Konsolosu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.Misafirperverliğinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Adis Alagic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında geçmişten bu yana ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirterek, “En zor zamanlarımızda yaptığınız desteklerle her zaman bizlerin yanında oldunuz.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti.
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic ile Bosna Hersek Fahri Konsolosu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.
Misafirperverliğinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Adis Alagic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında geçmişten bu yana ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirterek, “En zor zamanlarımızda yaptığınız desteklerle her zaman bizlerin yanında oldunuz. Bu ziyaretlerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Konya çok güzel bir şehir ve Bosnalıları seven bir şehir. Savaş zamanından başlayarak Konya-Saray Bosna ilişkileri hep en yüksek seviyede yürütüldü. İnşallah bu kardeşlik bağının gelişerek daha da iyi noktalara gelmesini diliyorum" dedi.

“Bosna Hersek ile kültürel çalışmalarımız devam ediyor”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Bosna Hersek ile ilişkileri üst düzeyde tuttuklarını belirterek, “Bosna Hersek bizim geçmişten bu yana bağlarımızın olduğu kardeş ülkemizdir. Selçuklu Belediyesi olarak Bosna Hersek ile olan gönül bağının ve ilişkilerin gelişmesine katkı sunuyoruz. Bunun bir örneği de Bosna Hersek’te bulunan Stari Grad Belediyesi ile yürüttüğümüz kardeş belediye ilişkisidir. İnşallah bu çalışmaları daha da geliştirerek bağları daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ziyarette Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz ve Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı konuk Büyükelçiye Selçuklu Çinisi hediye ederken, Büyükelçi Alagiç de Başkan Pekyatırmacı’ya Bosna Hersek’e özgü fincan takımı ve kahve hediye etti.

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