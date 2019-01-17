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Bosna Hersek Büyükelçisi Sadovic TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic ile görüştü

Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic ile bir araya geldi.

Özen, Bosna Hersek'in Yugoslavya'nın dağılmasından sonra özgürlüğünü acı bir bedel ödeyerek elde ettiğini belirterek, "Uluslararası toplumun gözleri önünde olan 3 yıldan fazla devam eden savaşta Srebrenitsa’da bir soykırım yaşandı. Bosna Hersek’te bağımsızlığın ağır bedeli olarak çoğunluğu Boşnak 100 bin kişi katledildi. 50 bine yakın kadın tecavüze uğradı. 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü." diye konuştu.

Bosna’daki savaşın 1995 yılında imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile sona erdiğini anımsatan Özen, anlaşmanın silahları susturduğunu ancak ülkeyi siyasi bir düğümle baş başa bırakarak dünyanın en karışık idaresinin hüküm sürdüğü devletlerden biri haline getirdiğini belirtti.

Tüm bu yaşanan hadiselerde Türkiye Cumhuriyeti'nin başından itibaren kardeş Boşnak halkının yanında yer aldığını kaydeden Özen, "Kardeş Bosna Hersek ile siyasi, ticari ve kültürel anlamdaki ilişkilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 2018'de 630 milyon dolara ulaştığını belirten Özen, Türkiye'nin Bosna Hersek’teki doğrudan yabancı yatırımlarda da 9. sırada yer aldığını vurguladı.

Büyükelçi Sadovic, Türkiye'nin Bosna savaşı esnası ve sonrasında desteğini hiç esirgemediğini, Balkanlar'da barışın sağlanması için yoğun diploması ve siyasi çabalar göstererek çok önemli katkılar sağladığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Kültür Merkezi ve TİKA başta olmak üzere Türkiye'den birçok kurumun ülkelerinde önemli hizmetler verdiğine dikkati çeken Sadovic, yaklaşık 10 bin civarında Türkçe öğrenen öğrencilerinin olduğunu söyledi.

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Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic Türkiye- Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı

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