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Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik Ankara’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’i resmi tören ile karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı girişine gelen Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’i karşıladı.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’i resmi tören ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı girişine gelen Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik’i karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasından sonra ülkelerin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konsey Başkanı Milorad Dodik, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamladı. Her iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç ile her iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile baş başa ve heyetlerarası görüştükten sonra ortak basın toplantısı için Milorad Dodik ile birlikte kameraların karşısına geçecek.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik Ankara’da

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik Ankara’da

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