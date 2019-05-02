Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bosna Hersek Devlet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Milorad Dodik ve Konsey \u00fcyesi \u015eefik Caferovi\u00e7 onuruna yemek verdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki resmi ak\u015fam yeme\u011fi, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.Ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce doktorlar bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131Gri listede aranan ter\u00f6rist Ramazan Faik \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc!Ba\u015fbakan Borisov: T\u00fcrkiye'deki 30 bin g\u00f6\u00e7men Bulgaristan'a ge\u00e7meye haz\u0131rlan\u0131yor
Okuyucu Yorumları 0 yorum