Bosna Hersek göçmen krizine çözüm arıyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'e gelen göçmen sayısının her geçen gün artması ve bu kişilerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanamaması, ülkede yeni bir krize neden oldu.

Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasının göçmenlere kapatılması ve Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen bu insanların son 2 yıldır yoğun bir şekilde Bosna Hersek'e yönelmesi, ülkede ciddi sıkıntıları ortaya çıkardı.

Özellikle Hırvatistan'a yakın Bihaç, Cazin ve Velika Kladuşa gibi şehirlerde artan göçmen yoğunluğu, soğuk kış ayları öncesinde ilgili makamlar için büyük sorun teşkil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgedeki Vucjak Kampı'na son günlerde binin üzerinde göçmenin gelmesiyle ortaya çıkan insani yardım noktasında Bosna Hersek makamlarının bir an önce çözüm bulmasını istedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de yeterli yemek ve içecek su bulunmayan, hijyenik olmayan söz konusu kampın kapatılması ve insanların bir başka kampa yerleştirilmesi çağrısında bulunurken, yaklaşan kışa da dikkati çekerek durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.