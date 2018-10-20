“Bosna Hersek için tehlike geçmedi, Türkiye güçlü olursa biz de güven içinde oluruz”

İSTANBUL, (DHA) - BOSNA Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 15’inci yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir törenle anıldı. Bosna’da yaşanan soykırımı ve bugünü değerlendiren Emekli Genel Kurmay Başkanı Atıf Dudakoviç “Savaş hala devam ediyor. Ekonomik ve siyasal alanda 1995’teki silahlı savaştan çok daha vahşi şekilde üstelik” derken Eski Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin, ise “Bosna Hersek için tehlike geçmedi. Eğer Türkiye güçlü olursa biz emniyet ve güven içindeyiz” dedi.

Bilge Kral olarak adlandırılan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 15’inci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda İzzetbegoviç’in omuz omuza görev yaptığı Emekli Genel Kurmay Başkanı Atıf Dudakoviç, Eski Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin ve Emekli General Şerif Patkoviç’in katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Sırp katliamı sırasında yaşananları ve Aliya İzzetbegoviç’in önemine değinen eski Boşnak komutanlar, günümüzle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“BALKANLAR’DA SAVAŞMAZSANIZ MÜSLÜMAN OLARAK YAŞAYAMAZSINIZ”

Bosna için mücadele eden herkesin kahraman olduğunu belirten Emekli Genel Kurmay Başkanı Atıf Dudakoviç, şunları söyledi:

“O zamanlar savaş çıkacağına hiç inanmadım, kimse de inanmadı. O yüzden Bosna halkı çok kayıp verdi. Bizim elimizde savaşacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim arkadaşlarımız ve büyük hedeflerimiz vardı. Çok zorluklar çektik. Ama pes etmedik. Zannettiler ki Bosna Hersek gidecek ama biz vermedik. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç sayesinde Bosna Hersek’i aldık. Bu bir mucizeydi. Tarihte ilk defa Bosna, sesini duyurmuş odu. Biz birçok engellere rağmen bunu başardık. Bizim için Bosna Hersek diye çağrılan bir devlete sahip olduk. İlk defa biz kendi ordumuzu kurmuş olduk. İnanç olarak kültür olarak Boşnak milleti olarak ayağa kalktık. Şunu unutmayın ki vatanın yoksa hiçbir şeyin yoktur. Bir hiçsindir. Balkanlar’da savaşmazsanız Müslüman olarak yaşayamazsınız. Üzülerek söylemek istiyorum ki savaş hala devam ediyor. Bu savaş ateşli silahlarla değil ekonomik ve siyasal alanda 1995’teki silahlı savaştan çok daha vahşi şekilde üstelik. Yeni bir Boşnak genç kuşağı oluşturuldu. Bosna’nın sonsuza kadar ayakta kalması için mücadele etmelerini kendilerinden rica ediyorum.”

“BOSNA HERSEK DEYİNCE BİZE BÜTÜN KAPILAR AÇILIYOR”

“Aranıza lütfen Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç hakkında kötü konuşanları almayınız. Onlarla arkadaşlık etmeyiniz” diye başlayan Eski Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin ise “Rahmetli Aliya, bize devletimizi, onurumuzu, millet olarak sahnesinde var olma onurunu kazandırdı. Savunma bakanı olarak Aliya ile dünyanın birçok yerine gittim ve gördüm ki Bosna deyince bize bütün kapılar açılıyor. Bizler için Allah’ın en büyük nimeti bizleri rahmetli Aliya ile arkadaş kılması ve ülkemiz için mücadele vermemizdir. Bundan daha büyük mutluluk ve nimet olamaz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında “Türkiye Cumhuriyeti silahı kuvvetleri, Zenitsa şehrine geldikleri zaman artık Bosna Hersek devleti ve halkı güven içindedir demiştim. Buna inanmıştım. Türkiye’nin bize çok destekleri oldu. Bosna Hersek için tehlike geçmedi. Eğer Türkiye güçlü olursa biz emniyet güven içindeyiz” diyen Mahmuljin gençlere “Allaha inanın, birlik içinde olun, teknolojide gelişin ve çok güçlü silahlı kuvvetlere sahip olun” tavsiyesinde bulundu.

“DİNİMİZ İNTİKAMI YASAKLADIĞI İÇİN İNTİKAM PEŞİNDE KOŞMUYORUZ”

Şehit yakınları ve gazilerin selamını getirdiğini söyleyen Patkoviç ise savaş sırasında tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler gücü (BM) olarak gelmişti. Fransız ve İngiliz birlikleri de vardı. Onlar, Türk askerini istemedikleri için uzun süre yer göstermediler. Büyük sıkıntılardan sonra Türk askeri, Zenitsa’daki demir çelik fabrikasına yerleşti. Türk askerleri BM barış gücü ordusunda oldukları için Boşnak kuvvetlerine yardım edemiyorlardı. Buna dayanamayan iki Türk askeri suç işleme, ceza yeme pahasına kaçıp benim komutamdaki 7’inci Müslüman birliğine katılarak düşmana karşı savaştılar. İşte Türk askeri budur”

Soykırım yapan Sırpların adalet divanında ceza aldığını ancak Boşnakların suçsuz olduğu için mahkeme önüne çıkmadığını dile getiren Patkoviç, “92 bin aile savaştan mağdur durumda. Biz barış istiyoruz. Çok acı çekmemize rağmen bizim dinimiz intikam almayı yasakladığı için intikam peşinde koşmuyoruz” dedi.

PROGRAM TEKBİR SESLERİYLE SONA ERDİ

Programı izlemeye gelen ve savaş dönemi Zenitsa’da görevli emekli Tümgeneral Mehmet Ali Erdoğan ise, “Bosna’ya ilk birliği götüren komutan olarak bir yıl orada kaldım. Bosna Hersek direnişinin en önemli 3 direği burada. Daha önemlisi yok inanın bana” dedi.

Program, emekli General Şerif Patkoviç’in davetlilere tekbir getirtmesiyle sona erdi. Çıkışta katılımcılar, Aliya İzzetbegoviç anma sergisini gezdi. Anma programına eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, belediye meclis üyeleri, Bosna Sancak Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.