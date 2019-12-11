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Bosna Hersek medyası da soykırım inkarcısına Nobel verilmesine tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Dnevni Avaz: "Rezillik" - Oslobodjenje: "Soykırımı inkara Nobel"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine verilen tepkiler, Bosna Hersek gazetelerinin manşetlerine de yansıdı.

Bosna Hersek'in en yüksek tirajlı gazetesi Dnevni Avaz, "Rezillik" başlığıyla yayımladığı haberde, Nobel ödülünün Handke gibi soykırım inkarcısı birine verilmesine gösterilen tepkiyi manşetine taşıdı.

Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının tepkilerine de dikkat çekilen haberde, Nobel Komitesinin faşizmin desteklenmesine katkı sağladığı yorumları da yer aldı.

Oslobodjenje gazetesi ise manşetine "Soykırımı İnkara Nobel" ifadelerini taşırken, ödülün Handke'ye bizzat İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildiği anımsatıldı.

Öte yandan, Sırbistan medyası Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü almasını çok fazla öne plana çıkarmadı.

Politika gazetesinin haberinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin ödül törenini boykot etmesine rağmen Handke'nin dün gece Stockholm'de ödülünü aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesinin kamuoyunda iyi bir yankı uyandırmadığı da belirtilerek Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan tepkiye de yer verildi.

Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji ise Handke ile ilgili haberi "Zıtlıkların sonu gelmiyor" ifadeleriyle manşetine taşıdı.

Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra bazı bölge ülkelerinin de dün geceki ödül törenini boykot ettiği hatırlatılan haberde, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) bazı temsilcilerin törene katıldığı ifade edildi.

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